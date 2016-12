Mit dem Christbaum durch den eiskalten Inn

AT

SCHÄRDING. Eine liebgewonnene vorweihnachtliche Tradition ist das Christbaum-schwimmen der Freiwilligen Feuerwehr Schärding. Trotz der eisigen Temperaturen lassen sich viele diese vorweihnachtliche Brauchtumsveranstaltung nicht entgehen. Das heurige Christbaumschwimmen findet am Samstag, dem 17. Dezember, statt. Die Tauchergruppe der Feuerwehr Schärding schwimmt in Begleitung eines beleuchteten Christbaums um ca. 17 Uhr – im Bereich des Wassertors – durch den eiskalten Inn. Es ist ihre Art, für ein unfallfreies Tauch-Jahr zu danken. Der Weihnachtsmann reist stilecht im Feuerwehrboot an und verteilt Süßigkeiten. Mit Musik und Ausschank wird bereits um 16 Uhr gestartet.