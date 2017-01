Regionalen Bands eine Bühne geben

04.01.2017, 17:21 Uhr

Esternberger Kulturverein sucht MusikerInnen fürs Blakka Blakka

Die acht Burschen vom Kulturverein Voll abgefahrn! hegten seit ihrer frühen Jugend den Wunsch vom eigenen Konzert abseits des Mainstreams - und erfüllten sich diesen Traum letzten Sommer mit dem "Blakka Blakka-Open Air" in der Alten Tanke. Der Konzertabend an der Donau verlief zwar zur vollsten Zufriedenheit, doch Raum nach oben bleibt wie überall auch hier, und so laufen die Vorbereitungen für das Blakka Blakka 2017 bereits auf Hochtouren.Der Verein will dabei aber nicht bloß auf namhafte Künstler setzen, sondern vor allem auch regionalen MusikerInnen und Bands eine Bühne bieten und diese gerade zu Beginn ihrer künstlerischen Laufbahn fördern. Um diesem Anliegen gerecht zu werden, suchen die Mitglieder zurzeit bereits aktiv nach Musikschaffenden aus der Umgebung, die willig sind an diesem Abend ihre Kunst zum Besten zu geben.Grundsätzlich steht der Verein allen Arten von Musik offen gegenüber, Interessenten und Bewerber mögen sich bitte untermelden!