Schardenberger Adventsingen

SCHARDENBERG. Zum besinnlichen Adventsingen laden die Schardenberger Musikgruppen am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr in die Pfarrkirche Schardenberg. Mitwirkende: Kirchenchor, Jugendchor, Ensemble SixPack, Stubn-Musi, Bläsergruppe, Marimbaphon – Markus Bachmair und Geschwister Bachmair auf Harfe, Saxophon und Hackbrett. Besinnliche Worte gibt's von Riki Tomandl und Karl Bachmair. Die Gesamtleitung hat Franz Kohlbauer inne. Eintritt: Freiwillige Spende. Der Reinerlös wird für einen wohltätigen Zweck in der Gemeinde verwendet.