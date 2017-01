Schreib- und Literaturwerkstatt

Wir Menschen haben Im Laufe unserer Geschichte immer neue Ausdrucksformen hervorgebracht. Wir malen, fotografieren, musizieren, formen, modellieren, spielen Theater, konstruieren, singen …Eine Ausdrucksform erfasst unser Menschsein aber wie keine andere. Nur die Sprache und mit ihr die Literatur vermag es, allen Lebensbereichen Rahmen und Gestalt zu verleihen. Eine gute Geschichte setzt Charaktere in Beziehung, ist bildhaft und sinnlich in ihrer Sicht auf die Welt, musikalisch im Tonfall und eindrücklich im Vortrag.Der Literatur in ihrer gesamten Breite und Faszination widmet sich der Autor und Künstler Josef Zweimüller in seiner Literatur- und Schreibwerkstatt „Schre(i)bergarten“. Der Fokus liegt klar auf dem verfassen eigener Texte (Kurzgeschichte, Kinderbuch, Biographie, Roman, Bericht …). Darüber hinaus kann man Autoren und Bücher entdecken oder von einer neuen Seite kennenlernen.Am 6. Februar um 19 Uhr findet im Schloss Zell an der Pram der erste Abend statt. Insgesamt sind für dieses Jahr 8 Termine geplant. Nähere Infos finden sich auf der Homepage des Landesbildungszentrums: http://www.schloss-zell.at/de/kursangebot/1065.html