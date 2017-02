Versuchungen aus der Strudelküche - Von süß bis pikant

Fr. 17.03.2017, 19:00 - 22:00Schärding, BBK SchärdingApfelstrudel, Milchrahmstrudel, Krautstrudel und viele, viele mehr. Strudelgibt`s zwar auf der ganzen Welt, aber nirgendwo ist die Strudelküche sovielfältig und köstlich wie in Österreich. Die Bandbreite an Strudelvariationenist schier unendlich und der Kreativität bei Hüllen und vor allem Füllensind kaum Grenzen gesetzt. Neben Basisrezepturen für diverse Strudelhüllen(klassischer Strudelteig, Blätterteig, Germteig uvm.), lernen Sie, wieman Strudelteig selber auszieht, probieren die köstliche Vielfalt an regionalen,pfiffigen Füllvarianten (Fisch, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte uvm.) undbekommen viele Tipps für die Strudelküche daheim. Tauchen Sie ein in dieunendliche Bandbreite an Hüllen und Füllen. Lassen Sie sich kulinarisch einwickelnvon den Versuchungen der heimischen Strudelküche und werdenSie selbst zum Strudelprofi. Der Kursbeitrag ist exkl. Lebensmittelkostenund wird bei der Veranstaltung bar kassiert.

Anmeldung: bis spätestens 07.03.2017 LFI-Kursnummer: 3382/158beim LFI Kundenservice: Telefon: 050/6902-1500 E-Mail: info@lfi-ooe.atInternet: www.lfi-ooe.atKursbeitrag:€ 18,- (exkl. Lebensmittelkosten)