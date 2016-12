Weihnachten ganz ohne Stress

19.12.2016, 08:45 Uhr

RAINBACH (tazo). Ein festliches Menü gehört zu Weihnachten genauso wie der Tannenbaum. Damit die Zubereitung nicht in Stress ausartet, hat Seminarbäuerin Manuela Schneiderbauer einige Tipps parat: "Man sollte sich schon früh genug Gedanken darüber machen `Was will ich kochen` um in Ruhe die Zutaten einkaufen und vorbereiten zu können. Nachspeisen lassen sich meistens auch am Vormittag sehr gut vorbereiten. Da braucht es dann nur noch den letzten Schliff. Das gilt auch für Salate, Dressings und Gemüse." Kochen leicht gemacht - mit Teamwork. Gemeinsames Kochen ist vor allem für Kinder sehr wichtig. Aber auch bei dem einen oder anderen Mann wächst die Neugierde am gemeinsamen Kochen. So kann man die Arbeit aufteilen und hat nicht die ganze Arbeit alleine. "Ein richtig leckeres Gericht ist der Fisch. Forellen beim Fischer besorgen, Gemüse aus dem Garten, Kräuter aus dem Topf und schon hab ich alles beisammen. Den mit Kräutern gefüllten Fisch auf Gemüse betten, in Backpapier wickeln und für etwa 15 Minuten in den Ofen. Eine super schnelle Hauptspeise mit Aha - Effekt."

Forelle auf Gemüsebett

1 Forelle im Ganzen à ca. 300 g (oder Saibling, Lachsforelle etc.), Salz, frisch gemahlener Pfeffer, etwas Zitronensaft und -schale, 2-3 Knoblauchzehen und einige Kräuterzweige (Zitronenthymian, Basilikum, Fenchelkraut).etwas Öl zum Anbraten, ca. 250 g Gemüse der Saison (z. B. Fenchel, Karotten, Sellerie, Zwiebel, Kürbis etc.), Schuss Most oder Weißwein, Kräutersalz, frisch gemahlener PfefferBackpapier, KüchenspagatFisch mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und –schale innen und außen gut würzen. In die Bauchhöhle zusätzlich die Kräuterzweige und grob gehackten Knoblauch füllen. Für das Gemüsebett das Gemüse in kleine Würfel oder feine Streifen schneiden. In einer Pfanne mit etwas Öl kräftig durchrösten, mit einem Schuss Most ablöschen und würzen. Das Gemüse soll noch fest und knackig sein, da es im Backrohr noch nachgart. Nun ein Blatt Backpapier nehmen und das Gemüse darauf geben. Auf das Gemüsebett kommt nun der gewürzte Fisch. Das Backpapier zusammenfalten, die Enden evtl. mit Küchenspagat zusammenbinden – alles muss gut verschlossen sein. Den so vorbereiteten Fisch im vorgeheizten Backrohr bei 160° C ca. 15 Minuten garen. Serviert wird der Fisch direkt in der Papierhülle – er wird erst bei Tisch geöffnet, damit der Genießer beim Öffnen direkt mit dem herrlichen Aroma überrascht wird. Als Beilage empfehlen sich Erdäpfel.