Neujahrskater – was tun?

29.12.2016, 06:00 Uhr

Eine durchzechte, feucht-fröhliche Nacht wie an Silvester bringt in vielen Fällen ein böses Erwachen.

Das Katerfrühstück

SCHÄRDING (ebd). "Brummschädel", flaues Gefühl im Magen, Übelkeit, Konzentrationsschwäche und schlechter Allgemeinzustand? Viele Personen schwören sich bei einem solchen Erwachen, "nie wieder" Alkohol zu trinken. Durchgehalten wird dieser Vorsatz meist nicht. Aber was hilft jetzt gegen Kater-Stimmung?Am nächsten Morgen kann man vor allem mit viel Wasser, die Kater-Symptome mildern. Am besten geeignet sind stilles Wasser, Tees wie Kamillen- oder Ingwertee und eine wärmende Suppe um den Mineralstoffspeicher des Körpers wieder aufzufüllen. Kleine Snacks wie Zwieback, Resiwaffeln, Kartoffeln oder Bananen helfen den gereizten Magen wieder zu beruhigen rät Andrea Part, Kurärztin im Kurhaus der Barmherzigen Brüder in Schärding.

Ätherische Öle und Kälte gegen Kopfschmerzen

Raus an die Frische Luft

Häufig werden Schmerzmittel oder Aspirin als Tipp gegen Kopfschmerzen genannt. Dies ist jedoch nicht gesund und belastet die Organe sehr stark. Ein guter Ersatz dafür ist das Pfefferminzöl. Durch den Geruch des Öles entspannt sich die Muskulatur und die Kopfhaut wird besser durchblutet. Einfach ein paar Tropfen Pfefferminzöl auf die Stirn und die Schläfen geben und leicht einmassieren. Eine weitere Alternative ist ein Beutel Eis oder ein kalter Waschlappen. Die Kälte verent die Gefäße - der Schmerz lässt nach.Für ein ausgiebiges Wannenbad ist der Kreislauf zu schwach. Eine lauwarme Dusche wirkt hingegend belebend und für den Hallo-wach-Kick das Wasser auf kalt stellen und den Wasserstrahl von den Füßen nach oben führen. Das bringt wieder neuen Schwung.Auch wenn es jede Menge Überwindung kostet: Gegen die Nachwirkungen einer durchzechten Nacht hilft nur eines: Bewegung an der frischen Luft – nur draußen lassen sich die Lebensgeister wieder wecken. Der Kreislauf wird gestärkt und der Alkoholabbau beschleunigt.