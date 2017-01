Vorsorgeuntersuchungen: "Der Gesundheit zuliebe"

26.01.2017, 18:16 Uhr

Die Vorteile für den Patienten sind eine individuelle Beratung, in Abwägung der persönlichen Lebenssituation, sowie eine Unterstützung bei einer etwaigen Lebensstiländerung. Die Früherkennung von Krankheiten ist wichtig, da sie die Heilungschancen von Krankheiten verbessert. Vorsorgeuntersuchungen können mitunter sogar Leben retten. "Schwerpunkte der Untersuchung sind Zahnfleischerkrankungen. Diese sind im Hinblick auf Herzerkrankungen sehr ernst zu nehmen. Weiters ermöglicht es ein frühzeitiges Erkennen von Haltungsschäden und ein eventuelles Gegensteuern durch Heilgymnastik und Muskelaufbautraining. Auch Stoffwechselerkrankungen werden bei einer routinemäßigen Kontrolle schneller erkannt. Dazu gehören etwa Diabetes mellitus und Fettstoffwechselerkrankungen. Ebenso wichtig ist es eine Hörverminderung rechtzeitig zu erkennen und Menschen mit Hörschwäche weiterhin mittels Hörgerät aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen", so die Medizinerin. Gynäkologische und Urologische Untersuchungen gehören auch zum Vorsorgeprogramm und werden von den entsprechenden Fachärzten durchgeführt. Zusatzuntersuchungen werden von HNO-Facharzt, Augenarzt, Zahnarzt und Facharzt für Radiologie durchgeführt. G´sund und Fit mit einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung.