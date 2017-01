Vortrag: Demenz – ein Schickal, das jeden treffen kann

RAAB. Martina Bruckner, Pflegedirektorin am LKH Schärding, lädt am Montag, 06. Februar, um 19.30 Uhr, alle Interessierten zum Vortrag „Demenz – ein Schicksal, das jeden treffen kann“ in den Pfarrsaal der Marktgemeinde Raab ein. Demenz hat viele Gesichter. Manchmal sind es kurze Augenblicke, in denen man wiedererkannt wird. Dieses Wiedererkennen wiegt viele Verlusterlebnisse auf. Dann gibt es aber auch Zeiten, in denen Verhaltensweisen im Vordergrund stehen, die wir als aggressiv, befremdlich und schmerzhaft (körperlich, seelisch) erleben.

„Um eine größtmögliche Lebensqualität aller Beteiligten (Angehörige, pflegende Angehörige) zu erreichen, ist es wichtig, über das Wesen der Erkrankung Bescheid zu wissen. Dieses Wissen bietet Ihnen eine Grundlage, um erkrankte Angehörige bestmöglich zu begleiten, ohne selbst auszubrennen“, informiert die Expertin.

Eintritt frei! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!