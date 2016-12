Ausflug ins Backparadies

20.12.2016, 14:55 Uhr

Am Nachmittag besuchten die Wernsteiner den Schlösserradvent bei Gmunden. Die traumhafte Kulisse rund um den Traunsee, eine große Vielfalt an verschiedenen Kunsthandwerken und der stimmungsvolle Lichterglanz auf dem Traunsee,erzeugten ein besonderes Flair und erinnerten an ein Weihnachten wie "früher".