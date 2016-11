Eine echte Massai zu Besuch an der HAK Schärding

27.11.2016, 16:42 Uhr

Für alle war es beeindruckend über die Unterschiede des Aufwachsens in Afrika und in Österreich zu hören. Welchen Stellenwert Bildung hat, wurde den Schülern und Schülerinnen ebenfalls wieder bewusst. Eine Schulbildung ist die einzige Chance als afrikanisches Kind von dem vorgegebenen Weg zu „entfliehen“, zum Beispiel von der traditionellen Beschneidung der Mädchen oder der Heirat mit einem Mann, den man kaum kennt und meistens viel älter ist. Darin unterstützen Gladys und ihre Mitarbeiter in ihrem sozialen Projekt Tareto Maa ca. 130 Mädchen. Sie finden dort Unterschlupf und können zur Schule gehen.Der Besuch von Gladys gab einen großartigen Eindruck in die Kultur und Landschaft Kenias, in die interessante Mode, den Schmuck und die unterschiedlichen Traditionen, die die Schüler und Schülerinnen hautnah erleben konnten.