Einer der fleißigsten unter den Regionauten

05.01.2017, 00:00 Uhr

Mit seinen Schnappschüssen und Beiträgen begeistert Alois Braid hunderte BezirksRundschau-Onlineleser.

ST. ROMAN (ska). Und auch seine Berichte von Veranstaltungen, wie dem Adventsingen sowie von Fußballevents, wie dem Derbykracher St. Roman gegen St. Willibald kommen an. Alois Braid aus St. Roman ist einer von rund 3914 Regionauten der BezirksRundschau Schärding. Regelmäßig veröffentlicht er auf der Homepage www.meinbezirk.at/schaerding Berichte und Fotos.

Möchten auch Sie BezirksRundschau-Regionaut werden?

"Es ist einfach schön, die Fotos, die mir selbst gefallen auch anderen zeigen zu können", sagt der 53-Jährige im BezirksRundschau-Gespräch. Vor mehr als drei Jahren ist er auf die Regionauten-Plattform aufmerksam geworden. Weil er seit Jahrzehnten gerne fotografiert, hat er die Chance genutzt, seine Bilder einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Aber auf seiner Regionauten-Seite sind bei Weitem nicht Fotos zu finden: Alois Braid berichtet für die Pfarre St. Roman von Veranstaltungen und mehr sowie als Berufsschullehrer darüber, was sich an der BS Schärding tut."Ich betreue die Webseiten der Pfarre St. Roman und der Berufsschule Schärding. Im Zuge dessen stelle ich einige der aktuellen Bericht auch gleich auf die BezirksRundschau-Homepage", erklärt er. Denn wir Braid weiß, werden gelungene Regionauten-Beiträge regelmäßig in der BezirksRundschau Schärding abgedruckt. Diese sind mit dem orangenen Regionauten-Logo gekennzeichnet und mit dem Namen des Autors versehen. "Die St. Rominger fragen mich oft, wann wieder etwas von mir in die Zeitung kommt. Die Resonanz ist super", freut sich Braid.Wie oft einzelne Beiträge auf der Bezirksrundschau-Webseite gelesen werden, beeindruckt den St. Rominger außerdem immer wieder. Als er im November dieses Jahres einen Dankesbrief seiner Schwester veröffentlichte, wurde dieser mehr als 4500 mal angeklickt. "Meine Schwester Elisabeth bedankt sich darin für die gute Betreuung im Landeskrankenhaus Schärding nach langer Krankenheit", berichtet Braid. Der Artikel über das Derby St. Roman gegen St. Willibald im September, zu dem Braid außerdem 36 Bilder hochgeladen hat, wurde rund 640 Mal gelesen. Für die Berufsschule Schärding veröffentlicht er unter anderem Berichte über Auszeichnungen und Bewerbe . "Es ist gut eine Plattform zu haben, um die Schulaktionen nach außen zu tragen", sagt Braid.Sie fotografieren oder schreiben gerne und möchten Ihre Fotos und Geschichten teilen? Sie sind in einem Verein oder viel im Bezirk unterwegs und haben etwas zu erzählen? Sie tauschen sich gerne mit Menschen aus Ihrer Region aus? Dann registrieren Sie sich gleich kostenlos auf www.meinbezirk.at/registrieren