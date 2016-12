Kabarett: Klaus Eckel "Zuerst die gute Nachricht"

Mit seinem aktuellen Programm "Zuerst die gute Nachricht" gastiert der vielfach ausgezeichnete Kabarettist Klaus Eckel im Bilger-Breustedt Schulzentrum in Taufkirchen an der Pram.Sein Programm, von der Presse hoch gelobt "Eine Meisterleistung" (Der Standard), "Einfach großartig" (Kurier),.. wird am Freitag, 17. März 2017 erstmals im Innviertel gezeigt. Klaus Eckel wude ausgezeichnet u.a. mit dem Österreich. Kabarettpreis, Deutscher Kabarettpreis, Deutscher Kleinkunstpreis, Salzburger Stier,...

Datum: Freitag, 17.03.17VVK: 22€ab sofort bei :www.oeticket.com, Raiffeisenbanken OÖ., Sparkasse OÖ. Fil. Taufkirchen an der Pram, Gemeidneamt Taukirchen.Beginn 20.00 UhrBilger-Breustedt Schulzentrum in Taufkirchen an der PramVeranstalter : Kulturausschuss und Pfarre Taufkirchen.