Kinder der Volksschule St. Marienkirchen spenden für Kinder in Not.

22.12.2016, 21:47 Uhr

Junge SchülerInnen helfen gerne.

Sammlung geht weiter.

Sie haben fleißig gesammelt, die Kinder der Volksschule St. Marienkirchen bei Schärding, unter der Leitung von Frau VD Hermine Hofinger. So konnten viele Pakete mit Hilfsgütern, Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, Schultaschen und Hygieneartikel, am 21. 12. 2016, an den Verein und Chor "Creaktiv international" übergeben werden.

Reisebericht

Die Volksschulkinder und die Eltern sammeln weiter für den Hilfstransport im Februar 2017. Die Schulen in der Gemeinde unterstützen die humanitäre Arbeit von Creaktiv international, dem Verein aus St. Marienkirchen, der schon fast 25 Jahre Kindern in Not hilft. Im Februar begleiten erstmals sechs junge Frauen einen Hilfstransport. Sie wollen die Kinder mit ihren Familien kennen lernen, denen es nicht so gut geht.Die Schulkinder, die LehrerInnen und die Eltern unterstützen diese Aktion.Im Anschluss an die Reise und wenn alle Geschenke an die Kinder im rumänischen Maramures-Gebiet verteilt sind, werden die Kinder der VS St. Marienkirchen erfahren, wie es anderen Kindern geht. Sie werden einen kurzen Einblick in eine ihnen unbekannte Welt erhalten. Sie freuen sich schon auf Fotos und Erzählungen.Mehr unter: www.facebook.com/creaktiv.international/ oder www.creaktiv.at.tt