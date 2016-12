Kiwanis-Club spendet 1000 Euro für BezirksRundschau-Christkind

23.12.2016, 10:49 Uhr

Spendenkonto für Lisa

Mit Hilfe der Leser möchte das BezirksRundschau-Christkind heuer die fünfjährige Lisa Süß unterstützen. Möchten auch Sie Familie Süß finanziell unter die Arme greifen und helfen, der kleinen Lisa eine gute Zukunft zu ermöglichen? Richten Sie ihre Geldspende bitte mit dem Kennwort "Schärding" an folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank:IBAN: AT783400000002777720SWIFT: RZOOAT2LErlagscheine für die Christkind-Aktion der BezirksRundschau liegen in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich auf. Wichtig auch dabei: Kennwort "Schärding" angeben, um Familie Süß zu unterstützen.Die BezirksRundschau-Redaktion in Schärding bedankt sich schon jetzt ganz herzlich bei allen Spendern.