Leistungsabzeichen für Brunnenthaler Musiker

15.02.2017, 19:45 Uhr

Am Sonntag, 05. Februar 2017 wurden die Leistungsabzeichen des Blasmusikverbandes verliehen.

Im festlichen Rahmen des Riedauer Pramtalsaales durftevom Musikverein Brunnenthal ihr Leistungsabzeichen in Bronze entgegen nehmen. Franca spielt Klarinette und legte die Prüfung mit Ausgezeichnetem Erfolg ab.Ebenfalls sehr stolz ist der Musikverein auf, der im vergangenem Jahr das Leistungsabzeichen in Gold auf dem Tenorhorn absolvierte. Er konnte bei der Verleihung leider nicht dabei sein.Nochmals herzlichen Glückwunsch an die beiden fleißigen Musikanten.