Reinster Wohlfühltraum bereichert Engelhartszell

24.01.2017, 09:31 Uhr

Patricia Guggenbichler eröffnete am Samstag ihr neues Fußpflege- und

Kosmetikstudio in Engelhartszell.

Vielseitige Behandlungen

ENGELHARTSZELL. Eine Wohlfühloase, in dem sie alle Sinne verwöhnt, nennt Patricia Guggenbichler ihr Eigen. Acht Monate dauerten die Bauarbeiten für das Studio in der Berndoblstraße in Engelhartszell. Am Samstag, 14. Jänner 2017, eröffnete die erst 23-jährige Fußpflege-, Kosmetik- und Masseurmeisterin ihren „Wohlfühltraum“.„Im neuen Studio habe ich viel mehr Räume für vielseitige Behandlungen zur Verfügung“, freut sich die junge Unternehmerin, die sich 2014 in Engelhartszell nahe des neuen Studios selbstständig machte. In einem eigenen Geschäft die Kunden zu verwöhnen, war schon immer ihr Traum. Mit dem neuen, modern und liebevoll gestalteten Studio hat sie sich diesen erfüllt. Zur Eröffnungsfeier konnte Patricia Guggenbichler rund 200 Besucher begrüßen.

Richtig gestylt zur Hochzeit



Eröffnungsangebote und Kontakt

Seit 16. Jänner 2017 hat der Wohlfühltraum in Engelhartszell geöffnet. Fußpflege, Handpflege, Gesichtsbehandlungen, sanfte Haarentfernungen und typgerechtes Make Up für den Tag, den Abend und die Hochzeit bietet die Meisterin ihres Fachs im neuen Studio an. Um sich für alle Kunden ausreichend Zeit zu nehmen, bittet Patricia Guggenbichler um Terminvereinbarung (Kontakt unten). Immer dienstags macht die Fußpflegefachfrau zudem HausbesucheNoch bis 3. März gibt‘s tolle Eröffnungsangebote: Wer sich eineum 28 Euro gönnt, erhält eine Handmassage gratis.Bei einerum 51 Euro gibt‘s einmal Wimpern färben kostenlos dazu.0664/9562747