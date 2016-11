"Vibration Night" in Eggerding war der Hit

27.11.2016, 00:57 Uhr

EGGERDING. Jeder kennt sie wahrscheinlich - die fast schon legendären Kronehit Partys. Die "Meiste Musik" machte nun endlich auch wieder im Innviertel Halt, und zwar vergangenen Samstag in Eggerding. Im Brambergersaal ging´s deshalb auch wieder mal ordentlich rund. Nämlich kein geringerer als Fernseh-Moderator und Kronehit DJ Chris Antonio, brachte mit seinen Vibes den Dancefloor so richtig zum Glühen - ebenso wie seine zwei hübschen Tänzerinnen. Unzählige feierwütige Partytiger machten so wieder die Nacht zum Tage. Bis 22 Uhr gab's für jeden Besucher natürlich einen kleinen Welcome-Shot. Die verlockenden Getränkespecials taten da nur noch ihr Übriges. Ausgelassen gefeiert und abgetanzt wurde natürlich wieder bis in die frühen Morgenstunden.