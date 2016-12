Adventsingen in St. Roman

Traditionellerweise wird in St. Roman alle 2 Jahre ein Adventsingen veranstaltet. Diesmal organisiert der Chor Cantus Volate die Mitwirkenden und den Ablauf.Bereits ab 18:30 Uhr und nach der Veranstaltung gibt es eine kleine Stärkung am Punsch- und Gebäckstandl vor der Kirche.Ab 19 Uhr beginnt das Adventsingen in der Pfarrkirche.Mitwirkende sind: Bläser der TMK St. Roman-Esternberg, Chor "Cantus Volate", Ensemble on fleek, Jugendkapelle der TMK, Kirchenchor, Orgelmusik, ein Quintett, weiters gibt es ein Hirtenspiel & besinnliche Texte.Der Reinerlös der Freiwilligen Spenden wird für einen wohltätigen Zweck in der Region verwendet.