Aktion "Zebra" soll für mehr Sicherheit sorgen

29.08.2016, 14:29 Uhr

Vorrang für Fußgänger

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Bereich der Schutzwege in Schärding zu erhöhen, setzte die Stadt in Zusammenarbeit mit dem KFV vom 23. bis 25. August die Aktion „Zebra“ um. Näherte sich ein Fußgänger etwa dem Schutzweg am Bahnhof, um die Fahrbahn zu überqueren, motivierten zwei Aktionsmitarbeiter des KFV mit der Aktionstafel „Vorrang für Fußgänger“ herannahende Autofahrer zum rechtzeitigen Anhalten. Denn KFV-Untersuchungen zeigen eine prinzipielle Problematik: Je höher das gefahrene Tempo, desto geringer ist die Anhaltebereitschaft der Lenker vor Schutzwegen. Bereits eine Kollision bei geringer Geschwindigkeit kann für Fußgänger – vor allem für Kinder und ältere Personen – tödlich sein.