Altschwendter im Finale der Aufweckbläser

27.01.2017, 15:05 Uhr

Voting beförderte die Altschwendter Musiker ins Finale. Für eines Sieg hat es nicht gereicht. Aber: "Es war ein einmaliges Erlebnis"

ALTSCHWENDT. Bei der Aktion "Aufweckbläser" hat Radio Oberösterreich im Vorjahr seine Hörer mit einer kräftigen Dosis Blasmusik in den Tag starten lassen. Die teilnehmenden Gruppen, die mit aktueller Blasmusik aufhorchen ließen, stellten sich einem Voting der Zuhörer. Zu gewinnen gab es eine CD-Produktion im ORF-Landesstudio.Auch Musikgruppen aus dem Bezirk Schärding haben von sich hören lassen: Die Kapellen aus Wernstein, Suben, St. Willibald und Altschwendt versuchten ihr Glück. Ins Finale geschafft hat es letztlich der Musikverein Altschwendt. Ihr Lied "Music" von John Miles am 26. Oktober 2016 kam besonders gut an. "Zehn Finalisten wurden am Montag, 23. Jänner ins Landesstudio des ORFgeladen", berichtet Christoph Sauer, Obmann des MV Altschwendt. Dort stellten die Musiker nochmals ihr können unter Beweis. Gesiegt hat letztendlich aber der Musikverein Vorderweißenbach.

"Für uns war es ein einmaliges Erlebnis", berichtet Sauer. "Und ein würdiger Abschluss eines äußerst ereignisreichen Jahres 2016. Denn die Altschwendter haben im Vorjahr nicht nur erfolgreich das Bezirksmusikfest ausgerichtet. Sie konnten auch erstmals den im Zuge der Schulsanierung neugebauten Kubik-Saal bespielen.