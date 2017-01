Andorf: Kirchenwirt verkauft – Investoren planen Revival

25.01.2017, 18:30 Uhr

Ein Investoren-Trio kauft das Kirchenwirtgebäude in Andorf. Geplant ist unter anderem ein Hotelbetrieb.

ANDORF (ebd). Die gute Nachricht ist, dass das Traditionswirtshaus Feichtner in Zukunft weiter als Gasthaus geführt wird. Das bestätigt Werner Griesmaier, einer der drei Käufer, gegenüber der BezirksRundschau. "Das ist ein traditionelles Haus, in dem wir sehr viel Potenzial sehen. Wir hätten es schade gefunden, wenn es nicht ein Wirtshaus bleiben würde." Die kommenden drei bis vier Monate soll dem Gebäude ein Facelift verpasst werden. Dazu der Andorfer Baumeister Josef Buchinger, der ebenfalls zu den Käufern gehört. "Ein Teil des vorderen Wirtshausbereichs wird saniert. Wir wollen das Wirtshaus auf jeden Fall wieder zu altem Glanz verhelfen." Eröffnet soll das Gasthaus rechtzeitig zur Gastgartensaison – Mitte, Ende Mai – werden. Der dritte Käufer im "Bunde" ist Josef Kaltenböck, der auch an der Autobahnraststätte "Servus Europa" in Suben beteiligt ist. Kaltenböck sieht die Lokalität in Andorf als zukunftsträchtig an. "Deshalb soll das Wirtshaus ein traditionelles mit guter, bodenständiger Küche bleiben."

Hotelbetrieb und Seminare

Pächter gesucht

Als weiterer Schritt ist geplant, den rückwärtigen Teil des Gebäudes zu adaptieren. Angedacht wäre eine Art Seminarhotelerie. Auch der Saal soll als möglicher Event-Veranstaltungsort dienen. Dazu Kaltenböck: "Wenn der Bedarf da ist, wäre sogar eine Stadlgastronomie möglich. Dafür müssten wir den vorhandenen Saal umbauen oder neu errichten." Doch das sind derzeit noch Spekulationen, denn ein endgültiges Gastronomiekonzept wird von dem Investorentrio noch ausgearbeitet. Wie Buchinger sagt, könnte je nach Konzept mit der zweiten Sanierungsetappe noch heuer begonnen werden.Fix ist hingegen, dass parallel zum Facelift ein Pächter für die Gaststätte gesucht wird. "Wer auch immer das sein wird, er wird von uns tatkräftige Unterstützung erhalten", kündigt Griesmaier an. Dem fügt Kaltenböck hinzu: "Von der Struktur her wird dieser einen schönen Beginn haben." Wer Interesse an dem Wirtshaus hat, kann sich unter 0664/8048 81120 näher informieren.Fotos: Ebner