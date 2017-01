Brand in St. Aegidi: Holzofen entfachte Feuer

25.01.2017, 08:52 Uhr

In St. Aegidi gingen gestern Nachmittag, 16:40 Uhr, die Sirenen los – die Feuerwehren St. Aegidi und Hackendorf rückten aus.

ST. AEGIDI (ska). In einem Einfamilienhaus war in der Küche ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Bewohnerin, eine 56-Jährige, den Holzofen in der Küche zum Heizen benutzt, weil die Heizung ausgefallen war. Eine Spanplatte an der Seite des Ofens begann durch die starke Hitze zu brennen.Die beiden Aegidinger Feuerwehren rückten mit 14 Einsatzkräften zum Brand aus – und konnten gleich beim Eintreffen Entwarnung geben. Die 56-Jährige hatte es nämlich geschafft, das Feuer selbst zu löschen.

Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt. Die Frau wurde nicht verletzt.Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die verkohlten Holzreste und untersuchten mithilfe der Wärmebildkamera, ob noch Glutnester oder gefährlich hohe Restwärme vorhanden war. Gegen 17:30 Uhr war der Einsat beendet.