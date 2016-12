FF-Hinterndobl holt das Licht aus Bethlehem von St. Florian

30.12.2016, 18:42 Uhr

Unter dem Motto „Mach Dich auf und werde Licht“ wurde von der Jugend der FF-Hinterndobl das Friedenslicht geholt.

Als Auftakt und gemeinsame Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest dient die schon traditionelle Friedenslicht-Übergabe der oberösterreichische Feuerwehrjugend im Stift St. Florian.Dieses Licht aus Bethlehem wurde am 24. Dezember von der Feuerwehrjugend in die Häuser von Dorf an der Pram gebracht. Dabei konnte der beachtliche Betrag von 1.410 Euro gesammelt werden. So wie jedes Jahr spendet die FF-Hinterndobl diese Spende an gemeinnützige Unternehmen, dieses Jahr an die Lebenshilfe Münzkirchen. Die FF-Hinterndobl bedankt sich bei allen fleißigen Sammlern und großzügigen Spendern.