Flüchtiger Sexualtäter aus Schärding in Italien festgenommen

07.12.2016, 12:48 Uhr

Fahndungserfolg für das Landeskriminalamt Oberösterreich. Für einen flüchtigen Sexualtäter aus dem Bezirk Schärding klickten in Italien die Handschellen.

BEZIRK. Der 60-jährige, deutsche Staatsbürger aus dem Bezirk Schärding wurde am 30. Mai 2016 vom Landesgericht Ried im Innkreis wegen Kinderpornografie zur Verbüßung einer 15-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat von Juni 2014 bis September 2015 wiederholt pornografische Darstellungen von Minderjährigen besessen und konsumiert. Er hätte seine Freiheitsstrafe am 19. August 2016 bei der Justizanstalt Ried im Innkreis antreten sollen. Stattdessen setzte sich der 60-Jährige am 18. August 2016 in die Türkei ab.

Internationaler Haftbefehl ausgestellt

Von Türkei nach Italien

Seitens des Landeskriminalamtes Oberösterreich wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Landesgericht Ried im Innkreis Zielfahndungsmaßnahmen eingeleitet. Außerdem wurde nach dem Beschuldigten mittels Internationalem Haftbefehl gefahndet. Relativ rasch konnte der 60-Jährige in der Türkei lokalisiert werden. Trotz des Haftbefehls und der übermittelten Flugdaten konnte er dort durch zwei Passkontrollen gelangen. Die Kriminalisten fanden heraus, dass der Flüchtige am 5. Dezember 2016 von der Türkei nach Italien fliegen werde.Durch schnelle und professionelle Zusammenarbeit zwischen dem Verbindungsbeamten in Rom, der Interpolfahndung, Interpol Rom und der Grenzpolizei konnte der 60-Jährige beim Flughafen Mailand-Bergamo festgenommen werden. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Bergamo.