Großes Geburtenplus am LKH Schärding: 28 Prozent mehr Babys

05.01.2017, 11:49 Uhr

Mit 460 Babys verzeichnet das LKH Schärding 2016 ein enormes Geburtenplus – eine äußerst positive Bilanz, die nur im Jahr 2000 getoppt werden konnte.

SCHÄRDING. „Lediglich 115 Kinder wurden dabei mittels Kaiserschnitt entbunden. Das entspricht einer Rate von 25 Prozent. Damit gelang es uns – bereits zum dritten Mal seit 2014 – diese noch weiter zu senken und möglichst viele normale vaginale Geburten durchzuführen“, informiert Thomas Puchner, Leiter der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Die hohe Akzeptanz führt der Primar nicht zuletzt auf die familiäre Atmosphäre und die fachäztliche Expertise bei jeder Geburt zurück. „Wir legen Wert auf die individuelle und persönliche Betreuung unserer Patientinnen. Sich gut aufgehoben wissen und die Regionalität zum Wohnort – das sind für viele Mütter entscheidende Faktoren bei der Wahl des Krankenhauses. Auch persönlichen Wünschen der Eltern können wir größtenteils entgegenkommen“, sagt der Experte.

Buben haben die Nase vorn

Am 20. Mai gab's die meisten Kinder

Mengenmäßig hatten die Buben im Jahr 2016 die Nase vorn: Insgesamt waren es 213 Mädchen und 247 Buben – davon sechs Zwillinge – die an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Schärding zur Welt kamen. Bei den Mädchen belegte Anna in der Hitliste der Vornamen klar Platz 1, gefolgt von Hannah sowie Emma. Die beliebtesten Namen bei den Buben waren Jonas, dicht gefolgt von David, Felix und Simon.Der geburtenstärkste Monat war der Mai mit 50 Babys und der geburtenstärkste Tag am 20. Mai, wo gleich 6 Babys das Licht der Welt erblickten. Ein ganz besonderes Geburtsdatum hat sich Marie mit dem 29. Februar ausgesucht. Wegen ihrer Geburt in einem Schaltjahr wird sie ihr erstes „richtiges“ Wiegenfest erst 2020 feiern. Die meisten Mütter, die ihr Kind am LKH Schäding zur Welt brachten, stammen aus Schäding (61), Andorf (30), St. Florian/I. (26) sowie Brunnenthal und Esternberg (jeweils 25). Aus den Bezirken Ried, Grieskirchen, Braunau und dem angrenzenden Bayern kamen 63 Mütter ins Schärdinger Spital. „Neuerdings schätzen auch zunehmend mehr Schwangere aus dem benachbarten Bayern (Schließung der Geburtshilfe Rotthalmünster) die Vorzüge unserer familiären Abteilung“, freut sich Puchner.