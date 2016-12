Heizkessel in Dorf/Pram explodiert – Glück im Unglück

10.12.2016, 16:03 Uhr

Aufgrund eines Bedienfehlers explodierte am 10. Dezember in Dorf an der Pram ein Heizkessel.

DORF/PRAM. Das Wohnhaus besitzt zwei Heizsysteme – Fernwärme und einen Kessel für feste Brennstoffe. Am Abend des 9. Dezembers schaltete der Sohn die Heizung auf Fernwärme um und sperrte dazu den Kugelhahn des Feststoffkessels ab. Am 10. Dezember heizte die Mutter den Feststoffbrennkessel ein und vergaß den Kugelhahn wieder zu öffnen. Gegen 9 Uhr explodierte der Kessel aufgrund Überhitzung. Es entstand kein Brand. Es wurde lediglich Wasserdampf freigesetzt. Personen waren nicht gefährdet. Die FF Dorf war mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz.