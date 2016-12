Landjugend Taufkirchen/Pram spendet für den guten Zweck

31.12.2016, 11:10 Uhr

. Die Landjugend Taufkirchen/Pram spendete 1000€ an die Sozialdienstgruppe und 1000€ der Pfarre Taufkirchen für die bevorstehende Kirchensanierung. Wobei ein Teil der Spende aus dem Weihnachstkindergarten und dem Punschstand, die am 24.Dezember sattfanden, entnommen wurde. „Uns ist es ein Anliegen, dass wir im Gemeindegebiet karitative Gruppierungen unterstützen. Für die Kirchensanierung werden wir uns nicht nur finanziell, sondern auch mit Arbeitsleistungen einbringen, weil uns die Wichtigkeit dieses großen Projektes sehr wohl bewusst ist.“ so die Landjugend Taufkirchen.Am 29. Dezember wurden die Schecks an Pfarrer Dr. Moses Valentine Chukwujekwu und an Frau Gruber übergeben.