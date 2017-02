Musifasching 4 Kids

AT

Am Faschingsdienstag, 28.02.2017 ab 14:00 Uhr heißt es wieder „Spiel, Spaß und Tanz mit der Taufkirchner Musi“. Das Jugendteam des Musikvereines Taufkirchen an der Pram organisiert einen bunten Nachmittag am Gemeindeplatz für alle Kinder und Kind gebliebenen!



Für das leibliche Wohl der Kinder und Eltern sorgt wieder die Saunarunde Taufkirchen.



Wir freuen uns auf euren Besuch!