25.01.2017, 18:52 Uhr

Unbekannte bewerfen "Salzstadl" mit Steinbrocken und Flaschen. Nun fordert Hausbesitzer Maßnahmen.

SCHÄRDING (ebd). Heinrich Hülser reicht's. Seit rund sechs Jahren ist er Besitzer des sogenannten "Salzstadls" am Bruggraben – das Haus mit der roten Vespa über dem Eingangsbereich. Und genau dieses Haus wurde in den vergangenen Monaten immer wieder Ziel von Vandalen. "Das Haus wurde jetzt zum mindestens fünften Mal Zielscheibe von Vandalismusanschlägen durch Steinwerfer. Dabei werfen irgendwelche Idioten von der Besucherplattform am Schlosspark Flaschen und Steine herunter – vor allem nachts und in den Sommermonaten", erbost sich Hülser. Beim letzten "Anschlag" entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. "Da fliegen dicke Granitsteine durch die Gegend. Mir geht's jetzt darum, aufmerksam zu machen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis mal jemand getroffen wird", so Hülser zur BezirksRundschau.

Hausbesitzer fordert Maßnahmen

Brennpunkt Schlosspark

Kommt Videoüberwachung?

Deshalb fordert der Hausbesitzer entsprechende Maßnahmen von der Stadtgemeinde. "Es ist meiner Meinung nach unverantwortlich, den Schlosspark nachts geöffnet zu lassen. Deshalb würde ich mir wünschen, bei Dunkelheit den Park abends zu schließen – oder eine Videoüberwachung zur Abschreckung anzubringen." Aus dem Schärdinger Rathaus heißt es dazu: "Die Sicherheit der Bürger sowie der Schutz des Eigentums stehen an erster Stelle. Bei der von Herrn Hülser genannten Sachbeschädigung handelt es sich bis dato um einen Einzelfall, welcher bei der Polizeiinspektion Schärding zur Anzeige gebracht wurde. In diesem Fall wurde uns mitgeteilt, dass die beiden Täter bereits gefasst worden sind und bei der Staatsanwaltschaft gegen die Täter Anzeige erstattet wurde", so Amtsleiterin Rosemarie Kaufmann zur BezirksRundschau.Wie es weiter heißt, werden seit Monaten gerade im Bereich Schlosspark Kontrollgänge und eingehende Überprüfungen durch Wachebeamte der Sicherheitswache in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Schärding durchgeführt. "Dabei werden nicht nur eingehende Sicherheitsüberprüfungen getätigt, sondern präventiv auf Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich flächendeckender Überwachung und Möglichkeit einer Adaptierung der Beleuchtung geachtet", erläutert Kaufmann.Auch die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen haben laut der Amtsleiterin bereits über die vereinzelt gemeldeten Vorkommnisse am Schlosspark diskutiert. Demnach ist die Verwaltung angehalten, ein optimales und maßgeschneidertes Konzept mit Bewachungs- und Sicherheitsdienstleistungs­firmen zu erarbeiten (siehe unten).