Naturlehrpfad "Stampfweg"

02.01.2017, 21:49 Uhr

Liebevolle gestallte Lehrtafeln bringen einen die Tier und Pflanzenwelt ein bisschen näher. Man sollte sich Zeit nehmen zum lesen der einzelnen Lehrtafeln um die Ruhe zu genießen und in die Natur zu hören.Durch die nachgebaute Getreidestampfe bekommt man einen schönen einblick wie man früher Futtergetreide "stampfte". Das Wasserrad pletschert vor sich hin und lädt zu verweilen ein.Die Bilder sprechen hoffentlich für sich selbst :)"Und jedes Jahr beginnen die Bäume von neuem, ihre Geschichte in ihren Blättern zu schreiben, nur um sie am Ende des Jahres wieder zu verwerfen."PS.: Verzeiht mir eventuell unterlaufene Fehler ist mein erster großer Beitrag ;)