Neuer Bezirksschulchef wird erstmals eine Frau

11.01.2017, 19:00 Uhr

Seit Oktober 2016 ist der Posten des Schärdinger Bezirksschulinspektors für Pflichtschulen vakant – noch.

BEZIRK (ebd). Wer Karl Hauer nach seiner Pensionierung als Schärdinger Bezirksschulinspektor folgen wird, steht noch nicht fest. Sicher hingegen ist, dass es erstmals eine Frau sein wird. Denn: Für den Posten haben sich zwei Damen beworben. Das bestätigt der BezirksRundschau gegenüber Rieds Bezirksschulinspektor Wolfgang Schatzl, der seit 1. Oktober 2016 interimsmäßig den Bezirk Schärding mitbetreut. "Es gibt zwei Bewerberinnen für den Posten. Eine aus dem Bezirk Schärding und eine aus dem Bezirk Ried", weiß der Rieder Bezirksschulchef.

"Jury" gibt Richtung vor

Auf die Frage, ob nicht ohnehin die Schärdinger Kandidatin die idealere Besetzung wäre, meinte Schatzl: "Es gilt ein bestimmtes Profil zu erfüllen, was bei beiden Bewerberinnen der Fall ist. Entschieden wird nach dem Assessment-Center, das beide durchlaufen müssen. Die Assessoren können dann eine Reihung abgeben. Entschieden wird dann im Ministerium in Wien." Und bis wann soll die Entscheidung fallen? "Das wir vermutlich im Frühjahr der Fall sein", so Schatzl. Dass es nicht mehr Bewerber gibt, wundert den Rieder Bezirksschulchef nicht. "In Zeiten wie diesen muss man sogar froh über zwei Bewerber sein." Denn wie Schatzl sagt, komme es immer wieder vor, dass es etwa für ausgeschriebene Schulleiterposten gar keine Interessenten gibt. Und inwieweit wirkt sich der zusätzliche Posten auf seine tägliche Arbeit aus? "Ich bräuchte eigentlich einen 48-Stunden-Tag", schmunzelt er. Also ist er froh, wenn die Interimstätigkeit vorüber ist? "Beleidigt bin ich nicht …"