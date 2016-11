ÖAMTC-OG Andorf - Nikolaus/Krampus/Perchten

AT

, Andorf AT

Kirchenplatz , Andorf AT

Am 5.12.2016, um 18.30 Uhr veranstaltet die ÖAMTC-Ortsgruppe Andorf auf dem Kirchenplatz einen großen Nikolaus/Krampus/Perchten-Aufmarsch. Der Nikolaus überbringt seine Grußworte und verteilt an die Kinder kleine Geschenke. Die Perchtengruppen 'Lords of darkness' und die 'Sauwaldteufeln' zeigen ihre kunstvoll gestalteten Masken und ziehen ihre tolle Show ab. Für die Erwachsenen gibt es Punsch und Glühwein, für die Kleinen eigenen Kinderpunsch.