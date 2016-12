Österreichisches Nationalbank Stipendium an zwei Schüler der Handelsakademie Schärding

15.12.2016, 19:37 Uhr

Am 29. November wurden die Stipendien in Anwesenheit von Herrn LSI Mag. Gerhard Huber, den Klassenvorständen Dr. Gerhard Klement und Mag. Franziska Doblhammer in der Zweiganstalt Linz der Österreichischen Nationalbank von Herrn Dir. Josef Kienbauer überreicht.