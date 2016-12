Punschstandl in Taufkirchen an der Pram

, 4775 Taufkirchen an der Pram AT

Pfarrkirche , 4775 Taufkirchen an der Pram AT

Am 18.12.2016 nach dem Gottesdienst findet das musikalische Punschstandl des Musikvereines Taufkirchen an der Pram statt. Am 4. Adventsonntag wird sie der Musikverein musikalisch während der Messe und danach am Kirchenvorplatz auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Nehmen sie sich Zeit für einen gemütlichen Sonntagsplausch nach dem Gottesdienst bei Punsch, Tee und Kletzlbrot.