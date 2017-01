Start in die Mostkostsaison in St.Marienkirchen

31.01.2017, 17:01 Uhr

Von Vielen im gesamten Bezirk schon sehnlichst erwartet, ist es am 4. März endlich wieder soweit:

Die LJ St.Marienkirchen eröffnet die sogenannte "5.Jahreszeit" mit der ersten Mostkost im Bezirk am Samstag, den 4. März im Bauhof in St.Marienkirchen.

Brauchtum und Tradition wird in der Landjugend groß geschrieben - und dazu gehört auch das jährliche Veranstalten einer Mostkost.Die Mostkostsaison gilt als DAS Highlight im Landjugendjahr, und die Mostkosten sind bereits über die Bezirksgrenzen hinweg bekannt.Nachdem letztes Jahr die Anzahl der zu verkostenden Moste wieder erheblich gestiegen ist, hofft die Landjugend auch heuer wieder auf viele St.Marienkirchner, die ihren Most zur Verkostung und zum Messen der Säure und des Alkoholwertes vorbeibringen.Die Gewinner werden schließlich um 20 Uhr prämiert, ab 21.30 wird dann die vergrößerte Bar eröffnet.Fürs Leibliche wohl wird natürlich unter anderem mit selbstgepressten Most bestens gesorgt, und so kann einer gelungenen Veranstaltung nicht mehr im Weg stehen!Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Landjugend freut sich auf viele Besucher!