Subens "Häfn" wird verstärkt zur Lehrwerkstatt

15.02.2017, 18:30 Uhr

Justizanstalt Suben bildet seit Jahren Häftlinge zu Bäckern aus. Nun ist ein Ausbildungszentrum angedacht.

SUBEN (ebd). "Es heißt ja so schön, dass die Leute bei uns viel Zeit haben, genau deshalb setzen wir auf Aus- und Fortbildungen", sagt Anstaltsleiter Gerd Katzelberger zur BezirksRundschau. Begonnen wurde mit dem Lehrlingsangebot vor rund 16 Jahren. Damals mit einer Bäckerausbildung. "Seit 2011 haben 36 Insassen eine positive Lehrabschlussprüfung zum Bäcker absolviert", berichtet Richard Pichler, selbst gelernter Bäcker und Ausbildungsleiter in der Justizanstalt Suben. Zudem wird seit Oktober 2014 Metallverarbeitung angeboten. Aktuell ist der Ausbildungsraum fünf Tage die Woche belegt. "Was die räumlichen Gegebenheiten betrifft, stoßen wir an die Grenzen", so der Anstaltsleiter. Derzeit werden sämtliche Angebote aus den eigenen Ressourcen und Leuten der Anstalt gespeist, wodurch keine Mehrkosten entstehen.

Versuchsballon gestartet

Keine Konkurrenz zur Wirtschaft

Machbarkeitsstudie abgeschlossen

Dennoch wird ein weiterer Versuchsballon gestartet. "Unser aktueller Coup ist ein Fernstudium in Kooperation mit der Fernuniversität Hagen. Dieses Angebot nutzen derzeit zwei Insassen." Ziel sei es laut Katzelberger, diese Schiene weiter auszubauen. Zudem wird jenen Häftlingen, die zwar einen Beruf erlernt, aber die Lehrabschlussprüfung nicht gemacht haben, angeboten, diese während des Strafvollzugs nachzuholen. So konnte etwa 2016 ein Insasse seinen Installateurberuf abschließen. "Heuer wird es ein Bürokaufmann sein", weiß Pichler. "Schließlich ist es unsere Aufgabe, die Leute zurückzuführen, um sich nach der Haft in die Gesellschaft integrieren zu können."Wie Katzelberger betont, sieht er sich nicht in Konkurrenz zur Wirtschaft. Vielmehr sieht er eine Win-Win-Situation, weil es etwa bei Bäckern ohnehin einen Lehrlingsengpass gibt. "Und Firmen deshalb froh sind, wenn sie Mitarbeiter bekommen." Neben Handelsschulabschlüssen werden auch Studienberechtigungsprüfungen angeboten. Ebenso Stapler- und B-Führerscheine. Wie Katzelberger betont, müssen die Insassen dafür einen Teil der Kosten selbst tragen. "Wir stehen dem Steuerzahler in Verantwortung. Außerdem ist das ein Ansporn. Wer keinen Abschluss macht, verliert sein Geld."Und was kommt in Zukunft? "Geplant wäre ein rund 700 Quadratmeter großes Ausbildungszentrum, um damit das Angebot klassischer Handwerksberufe ausweiten zu können", so Katzelberger. "Angedacht wäre, dass Insassen anderer Anstalten bei uns die Lehrabschlussprüfung ablegen." Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits durchgeführt. "Wir wissen zumindest, was uns das kosten wird." Einen genauen Zeitplan gibt es nicht.