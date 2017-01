Tourismus: Eine gemeinsame Strategie, aber wie?

31.01.2017, 16:09 Uhr

Neue Vorgaben im Tourismusgesetz rühren in den Innviertler Tourismusverbänden ordentlich um.

INNVIERTEL (red, ebd). In Oberösterreich gibt es rund 104 Tourismusverbände. Ziel des Landes ist es, diese Zahl auf rund 20 zu reduzieren. Tourismuslandesrat Michael Strugl hat dieses Bestreben bereits in einem Gesetzesentwurf vorgelegt. "Es ist richtig die Kräfte zu bündeln und damit marktfähige Strukturen zu schaffen. Viele kleine Einheiten sind nicht wirklich effizient", so Strugl. Als Größenordnung für künftige Tourismusverbände wird ein Budget von 600.000 Euro brutto sowie jährlich 200.000 Nächtigungen ausgegeben. Das Innviertel umfasst derzeit 17 Tourismusverbände. HotSpot! Innviertel prescht nun vor und macht sich für einen zentralen Tourismusverband stark. "Eine Konzentration auf einen großen und somit schlagkräftigen Innviertler Tourismusverband würde durchaus Sinn machen", sagt HotSpot! Innviertel-Sprecher Andreas Fill. "Kräfte bündeln statt viele Einzelkämpfer", so die Parole. "Denn eine wirtschaftlich starke Arbeitgeberregion könne von einem starken Tourismusverband nur profitieren", sagt Fill. Andrea Eckerstorfer, Geschäftsführerin von HotSpot!, fügt hinzu: "Es gibt bereits zahlreiche Projekte, wie auch die Bierregion, bei der die Kooperation im Innviertel gut läuft. Warum nicht auch im Tourismus?"

Ein Verband erfüllt Bedingungen

Keine Tourismus-Kompetenz – heißt es aus Schärding

Skepsis in Braunau

Schärdings WKO für gemeinsame Strategie

Der einzige Verband im Innviertel, der die Vorgaben erfüllt, ist der Tourismusverband s'Innviertel in Geinberg. Dazu Geschäftsführer Gerald Hartl: "Wenn ich nach Urlaubszielen suche, orientiere ich mich an einer Region, nicht an einer einzelnen Stadt oder einem Ort. Wir fahren ja auch in die Südsteiermark, ins Zillertal oder in die Toskana. Eine Region wird bei Gästen besser wahrgenommen", sagt er. "Sicherlich ist es aktuell schwer, Kompromisse zu finden. Es gibt eine Menge offener Fragen, von denen sich viele erst am 14. Februar klären. Da gibt das Land die konkreten Änderungen im Gesetz bekannt."Und genau dieses Treffen wollen Schärdings Touristiker abwarten. "Erst nach diesem Termin wissen wir, wo die touristische Reise hingehen wird. Dann können wir Schritte, wie Gespräche mit potenziellen Partnern, in die Wege leiten", so Tourismuschefin Bettina Berndorfer. Zum Vorstoß von HotSpot! Innviertel sagt Berndorfer: "Zu diesem Thema möchten wir uns nicht näher äußern, da der Tourismusverband Schärding kein Mitglied in diesem Verein ist und der Verein als solcher auch keinerlei touristische Kompetenz hat." Touristisch an einem Strang zu ziehen, sei jedenfalls nicht mehr als eine momentane Überschrift im Innviertel. "Wir in Schärding machen keine Rechnung ohne den Wirt."Vorbehalt kommt auch aus Braunau. "Von Seiten unserer betroffenen Mitglieder gibt es viele Bedenken, was das neue Tourismusgesetz angeht. Wir nehmen wahr, dass hier massiver Widerstand wächst. In unserer Region haben wir einen starken, grenzüberschreitenden Bezug in Richtung Burghausen und Salzburg. Es macht wenig Sinn, wenn man nun anfängt, hier wiederum Grenzen zu ziehen", so Braunaus WK-Obmann Klemens Steidl.Und was sagt Schärdings WK-Obmann Johann Froschauer dazu? "Fakt ist, dass es nicht so bleiben kann wie bisher. Ich finde es sinnvoll, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Es heißt ja nicht, dass die einzelnen Tourismusbüros deswegen aufgelöst werden.“