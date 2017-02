Tragischer Unfall in Riedau: Beim Pokemon Go spielen tödlich verletzt

11.02.2017, 13:49 Uhr

Junger Mann aus dem Bezirk Schärding wurde von Alkolenker angefahren und stirbt. Der Unfalllenker fuhr weiter – und wurde aufgrund eines an der Unfallstelle zurückgebliebenen Außenspiegels überführt.

RIEDAU. Der Mann fuhr am 11. Februar in den frühen Morgenstunden mit einem Pkw vom Kreisverkehr Schwaben kommend in Richtung Ortschaft Schwaben. Auf halber Strecke wich er aufgrund eines Gegenverkehrs nach rechts aus. Dabei kollidierte er laut Polizei mit einem jungen Burschen, der als Fußgänger in diesem Bereich unterwegs war, um das Spiel Pokemon Go zu spielen. In der Meinung eine Laterne gestreift zu haben, fuhr der Lenker nach einem kurzen Halt weiter, ohne die tatsächliche Unfallursache zu erkunden.

Unfalllenker hatte Alkohol im Blut

Um 4:45 Uhr erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Riedau die Mitteilung, dass der junge Bursche von seiner Mutter als abgängig gemeldet wurde. Im Zuge der Fahndung nach der abgängigen Person wurde diese um 5:12 Uhr bewusstlos am Unfallort in einem Straßengraben liegend aufgefunden. Der Bursch wurde von der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert, wo nur mehr der Tod festgestellt werden konnte.Der Unfalllenker konnte in kürzester Zeit aufgrund des an der Unfallstelle aufgefundenen Außenspiegels aufgefunden werden. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Von der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis wurde Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.