Wie schütze ich mich vor Dämmerungseinbrüchen?

RAAB. Die Gesunde Gemeinde Raab und die Sozialdienstgruppe veranstalten am Montag, dem 10. Oktober, einen Vortrag zum Thema "Dämmerungseinbrüche". Alle Interessierten sind um 19.30 Uhr in die Landesmusikschule Raab eingeladen, um zu erfahren, was jeder einzelne machen kann, um "Von Haus aus sicher" zu sein.