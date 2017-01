Was ist neu im Erbrecht? Zwei Vorträge am 19. Jänner

Vortragsabende mit Notar Bernhard Eder in Rainbach und Rechtsanwalt Peter Bründl in Schärding

RAINBACH, SCHÄRDING. Das neue Erbrecht bringt umfassende Änderungen mit sich. Das Katholische Bildungswerk Rainbach lädt deshalb zu einem Informationsabend ein. Am Donnerstag, 19. Jänner informiert Notar Bernhard Eder ab 19:30 Uhr im Gasthaus Hauzinger unter anderem über Neuerungen im Erbrecht, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und mehr. Der Eintritt ist frei.



Einen kompakten Überblick über Rechte und Möglichkeiten will auch die SPÖ geben. Sie lädt am selben Abend, 19. Jänner, 19:30 Uhr zu einem Vortrag von Rechtsanwalt Üeter Bründl im Oxxenhof Schärding. Bründl spricht unter anderem über die Modernisierung des Pflichtteilsrechts, Lebensgemeinschaften und letztwillige Verfügungen und Pflegevermächtnisse. Der Eintriff ist ebenfalls frei.