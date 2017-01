Zusätzliche Öffnungstage in Altstoffsammelzentren

10.01.2017, 16:00 Uhr

Seit Jänner 2017 haben die Altstoffsammelzentren neue Öffnungszeiten: Am Samstag sind gleich vier ASZs offen.

BEZIRK. "Dem oft geäußerten Wunsch nach mehr Samstagsöffnungszeiten sind wir nun nachgekommen", heißt es von Seiten des Bezirksabfallverbandes Schärding. Mit Jahresbeginn stehen die ASZ Andorf, Münzkirchen und Zell an der Pram von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung. Das ASZ Schärding öffnet am Samstag bereits um 8 Uhr.Ebenfalls neu: Auch Mittwochs kann nun Müll ins ASZ gebracht werden. Denn: ASZ Esternberg und Taufkirchen an der Pram öffnen von 15 bis 18 Uhr ihre Tore. Durch die Neuregelung haben bis auf Donnerstag und Sonntag nun zumindest immer zwei Altstoffsammelzentren an einem Tag geöffnet. "Somit kann man bei dringenden Entsorgungen immer ein ASZ anfahren und muss Abfälle nicht mehr zwischenlagern", freuen sich die Verantwortlichen des Bezirksabfallverbandes. Um den Mitarbeitern eine geregelte Mittagspause zu ermöglichen, wurden in allen ASZ freitags Mittagspausen von 12 bis 13 Uhr eingeführt.

Die neuen Öffnungszeiten aller Altstoffsammelzentren:

Dienstag, 8 bis 12 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Samstag, 9 bis 12 Uhr.Montag, 9 bis 12 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.Dienstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Samstag, 9 bis 12 UhrMontag, 8 bis 12 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.Dienstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Samstag, 8 bis 12 Uhr.Montag 8 bis 12 Uhr; Mittwoch, 15 bis 18 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr.ASZ Zell an der Pram: Montag, 8 bis 12 Uhr; Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr; Samstag, 9 bis 12 Uhr.