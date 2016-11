Initiative gegen Online-Hass findet im Bundeskanzleramt Gehör

28.11.2016, 23:53 Uhr

Online-Petition kann bis dahin noch unterstützt werden.

Doch nicht nur auf politischer Ebene treibt Richard Pichler sein Herzensprojekt voran. Er sucht den Zusammenschluss mit Organisationen wie dem Roten Kreuz und der Caritas, die immer wieder unter Falschberichterstattung leiden, sowie den Kontakt zu anderen Gruppen, die sich gegen Online-Hass wehren. "Immer weiter Likes zu sammeln, bringt nix, wir wollen eine breite Diskussion anstoßen.", so der Schärdinger. Im Zusammenschluss könne man besser agieren, Argumente und aktuelle Fälle austauschen. Geplant sind deshalb auch Podiumsdiskussionen, die erste davon findet am 1. Dezember in Neos Lab in Wien statt, unter anderem mit Peter Parcycek (Uni Krems), Claudia Garad (Geschäftsführerin Open Data Oberösterreich). Eine weitere Veranstaltung soll im April im Sankt Franziskurhaus in Ried folgen.Zudem wurde neben der Bürgerinitiative ein Verein "Fakten statt Hetze" gegründet. Er soll die BI begleiten und Opfern von Hass-Postings rechtlichen Beistand bei Klagen ermöglichen. Beistand wie ihn Pichler selbst auch braucht - er ist aufgrund seiner Aktivitäten in einen Rechtsstreit verwickelt. Ein Medienverlag hat ihn verklagt, weil man sich dort zu Unrecht mit dem Vorwurf häufiger Falschberichterstattung konfrontiert sieht. Mitte Dezember muss Pichler zu einem nächsten Termin nach Ried.