10. Osterhasenturnier

ATSV Schärding Vereinsheim | Bald ist es wieder soweit: Bereits zum 10. Mal lädt der ATSV-Schärding zum traditionellen Osterhasen-Turnier. Am Samstag, den 02.April 2017, werden so viele Mannschaften wie noch nie um den heiß begehrten Sieg des Turnieres kämpfen.



Eröffnet wird das Turnier um 09:00 Uhr von den Kleinsten der U8. Im Anschluss an die zahlreichen Spiele findet die Siegerehrung statt, bei der jedem Fußballer wie üblich ein Schoko-Osterhase überreicht wird. Ab dem dritten Platz steigert sich die Ausbeute: Zusätzlich zum Osterhasen erhalten der Erstplatzierte bis zum Drittplatzierten den traditionellen Pokal aus echten Straußeneiern.

Das wirkliche Highlight findet jedoch wie gewohnt erst nach der Siegerehrung statt. Hierbei versammeln sich noch einmal alle Mannschaften und starten nach einem Countdown in die große Ostereiersuche am Trainingsfeld des ATSV-Platzes. Dasselbe Prozedere wiederholt sich bei dem Turnier der U11, das um 13:00 seinen Anfang findet.