Achter Titel für Zauner – Tochter als Glücksbringerin

13.02.2017, 16:30 Uhr

Achter Titel für Zauner und Koch

Damit holte das oberösterreichische Duo den bereits achten Titel im Herren Doppel. "Den ersten Satz haben wir gebraucht um uns auf das Spiel der Gegner einzustellen. Ab dem zweiten Satz änderten wir unsere Taktik und versuchten selbst mehr anzugreifen, dadurch verhinderten wir die Angriffsmöglichkeiten unserer Gegner", so Zauner. "In den entscheidenden Sätzen 2 und 3 hatten wir das Finale immer unter Kontrolle und verteidigten unseren Titel sicher. Als Glücksbringer war die erst einige Wochen alte Tochter von Peter, Valentina, am Spielfeldrand mit dabei", erläutert Koch.