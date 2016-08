Brauerei Baumgartner unterstützt Hobbykicker

28.08.2016, 13:00 Uhr

Schärding : Union Sportplatz Schärding | Wie schon im letzten Jahr, gibt es auch heuer wieder im Herbst ein Cup nur für Hobbymannschaften. Das Wort Hobby wird auch wie in der Sauwald-Championsleague großgeschrieben und somit sind keine aktiven Vereinsspieler erlaubt. Natürlich als Zuschauer sind sie immer willkommen, den die Hobbykicker sind mit mindestens so viel Ehrgeiz und Elan dabei wie so mancher Vereinsspieler.Dies veranlasste die Brauerei Baumgartner, diesen Cup als Namensgeber und Sponsor zu unterstützen. Somit wurde aus dem Cup nun der Baumgartner Champions Cup. Der Baumgartner Champions Cup ist quasi das Pendant zum Baunti Cup für Vereinsmannschaften und die Leistungen der Hobbymannschaften sind sicherlich nicht minder zu bewerten. Haben doch alle dasselbe Ziel. Spaß am Fußball und das gehört auch unterstützt, so Stefan Wallner, Gebietsleiter der Brauerei Baumgartner.

Neben einem kleinen Begrüßungsgeschenk gibt es auch tolle Preise zu gewinnen. Für die ersten 3 gibt es jeweils ein Fass Bier (50, 25, und 15 Liter) und für eine Mannschaft wird beim Finale noch eine Brauereiführung samt Bier und Jause verlost. Das Finale findet am 22.10. in Schärding (Mensch ist der United) statt. Den dafür benötigten Matchball, stellt ebenfalls die Brauerei Baumgartner zur Verfügung.Mit Anfang September beginnt die erste Runde (Achtelfinale) des Cup. Nur ein Spiel, der Sieger ist weiter und der Verlierer ist ausgeschieden. Am Samstag fand bereits die Auslosung statt. Alle Infos rund um den Cup und deren Mannschaften findet ihr unter www.sauwald-championsleague.at/baumgartner-champions-cup/