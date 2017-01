Esternberger seit über einem Jahr ungeschlagen

31.01.2017, 15:11 Uhr

Kein Problem gegen Ried

Entspannt in die "Fremde"

Gegen das Tabellenschlusslicht Ried im Innkreis 2 starten die VCE Herren stark ins Spiel. Im ersten Satz zischt der Siegeszug mit voller Fahrt weiter. Den Riedern sind in diesem Satz nur 8 Punkte vergönnt. Somit kann der Trainer der Esternberger neue Kombinationen ausprobieren und den Nicht-Stammspielern Jan Klaffenböck und Lukas Kislinger die Chance geben wertvolle Erfahrung zu sammeln. Die leichten Abstimmungsprobleme lassen die Rieder ins Spiel finden und diese spielen phasenweise mit den Esternbergern mit. Doch zum Satzende schalten die VCE Herren immer einen Gang höher und gewinnen die Partie mit 3.0 (25:8, 25:22, 25:23).Der VCE besetzt unverändert Platz 3 in der Tabelle der 1. Landesliga. Da sie der Vierte in der Tabelle rein rechnerisch nicht mehr überholen kann und der Abstand zum Zweiten aus eigener Kraft nicht überwindbar ist, fahren die VCE Herren voll entspannt zur letzten Runde im Grunddurchgang am 11.02. nach Eberstalzell.