Extrem: Rund 50.000 Kilometer in 17 Jahren

01.02.2017, 18:00 Uhr

Ultraläufer Günter Dieplinger aus Münzkirchen zählt zu den extremsten Läufern des Bezirks.

MÜNZKIRCHEN. Im Interview spricht der 46-Jährige wie alles begonnen hat, weshalb er gerne an Grenzen geht und warum er sich oft zum "Clown" macht.Seit zirka 17 Jahren.Mit den Ultraläufen habe ich 2007 begonnen. Ultralauf ist für mich eine besondere Herausforderung. Das Gefühl an eine Grenze zu gelangen, dabei noch Spaß zu verspüren, ist etwas ganz Besonderes.

Das ist in Wörschach bei einem 24-Stunden Staffellauf passiert. Da waren einige Ultraläufer dabei. Da bin ich auf den Geschmack gekommen.Das ist ganz schwer zu sagen – so an die 50.000 Kilomter.Der extremste Lauf war Austria Race across Burgenland über 218 km und 1000 hmGenerell durch die Freude am Laufen. Den Lauf sehe ich nicht als Ganzes, ich zerlege ihn in Abschnitte. So ist für mich nicht im Vordergrund wie viel ich noch zu laufen habe, sondern wieviel ich bereits geschafft habe. Positive Gedanken stehen total im Vordergrund. Das Wissen, dass nach einem Tiefpunkt wieder ein Hoch kommt.Ja, den Spartathlon - das ist ein Lauf in Griechenland von Athen nach Sparta über 246 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Und dies bei Temperaturen von weit über 30 Grad. Das ist der Königslauf in der Ultralaufszene. Da habe ich noch eine Rechnung offen. 2014 war ich dabei und konnte wegen Magenprobleme leider nicht finishen.Da fällt mir auf Anhieb keiner ein. Jeder Lauf ist speziell und hat etwas Besonderes!Es ist mir persönlich wichtig Menschen mit Einschränkungen zu unterstützen unddurch meine Leidenschaft am Laufen sehe ich eine gute Möglichkeit die zu vereinen.Manchmal bin ich auch als Clown verkleidet bei Marathons unterwegs. Während des Marathons sammeln wir Spenden von den Zusehern und motivieren andere Läufer während des Laufes.Da gibt es viele. Ein ganz besonderes Erlebnis war die Begleitung eines Läufers der an down Syndrom leidet beim München Marathon. Er war der erste Deutsche der einen Marathon bewältigte und sogar weltweit der Zweite der diese Leistung erbrachte. Besonderes schön war das Highlight beim Luxemburg Marathon. In Anzug und einen Bürostuhl schiebend bewältigte ich die Marathondistanz für eine großzügige Spende an die Ärzte ohne Grenzen. Und auch der Spartathlon 2014, auch wenn ich ihn nicht zu Ende gebracht habe, die Eindrücke und das Flair dieser Veranstaltung sind mir in schöner Erinnerung geblieben.Ein stabiles Umfeld ist für diesen Sport sehr wichtig, da er sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich schätze es sehr, dass ich das notwendige Verständnis und die volle Unterstützung erhalte.Der Badwater Ultramarathon.Er zählt zu den härtesten Ultramarathons der Welt. Die 216 Kilometer lange Strecke führt von Badwater im Death Valley biszum Whitney Portal auf 2530 Meter Höhe am Mount Whitney in Karlifornien.Gesundheit und weiterhin so viel Spaß am Laufen. Einen schönen Lauf nach Wien für Lisa. Die Teilnahme am 24 Stunden-Lauf in Irdning, der Mauerweglauf in Berlin über 100 Meilen sowie ein Startplatz für den Spartathlon 2017.