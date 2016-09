Gelungener Saisonstart für die FCM Ladies

26.09.2016, 20:55 Uhr

Auch im Cup Bewerb setzten sich die FCM Ladies in Runde 1 gegen St. Ulrich-Steyr dank eines Hattricks von Sandra Mayer durch. Am 23. Oktober geht es in der zweiten Cup-Runde daheim gegen die Landesligamannschaft aus Altmünster. Bis zur Winterpause stehen für die FCM Ladies noch die Partien gegen St. Peter, Lochen, Burgkirchen, Antiesenhofen und Mattighofen aus.Spielplan und aktuelle Ergebnisse Frauenklasse OÖ Süd West