Hobbypiloten aufgepasst: Flugshow in Bezirkssporthalle

SCHRÄDING. Auch heuer wieder lädt der Verein Modellflugsport Schärding zur alljährlichen Flugshow in die Bezirkssporthalle Schärding. Bei freiem Eintritt freuen sich die Hobbypiloten am Sonntag, 12. März, ab 14 Uhr auf viele Besucher. Am Programm steht eine Flugshow mit vielen Highlights: Flächenmodelle, Hubschrauber, Copter, lustige Flugscheiben und Eurofighterstaffel. Es gibt Luftakrobatik vom Feinsten, eine Unterwasserwelt, Seglerschlepp, eine Drachenshow und vieles mehr. Außerdem sorgen beleuchtete Flugmodelle für einen weiteren Höhepunkt des Nachmittags. Während der Veranstaltung ist für Speis und Trank bestens gesorgt.